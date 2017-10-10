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Политика

Подача заявок на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова завершена: претендуют пять участников

Сегодня, 11 октября, завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова. Всего секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова зарегистрировала пять претендентов. Об этом в Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее подали документы Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков и Сергей Фёдоров.

Сегодня к ним присоединился Андрей Горюнов. Он родился в 1967 году в Пскове. В 1991 году окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище. Работал в коммерческих структурах и в течение трёх лет трудился в комитете экономического развития администрации Пскова. В настоящее время является директором ООО «МастерТур». Женат, имеет взрослого сына.

Теперь конкурсная комиссия 20 октября проведёт два этапа конкурса – вначале заочный (конкурс документов), затем очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После этого все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе на ближайшей сессии для назначения на должность главы администрации.

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