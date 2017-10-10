Псковские легкоатлеты заняли 4 место в Спартакиаде Союзного государства в Гродно

19:51, 11 октября 2017, ПАИ

Команда легкоатлетов из Пскова приняла участие в Спартакиаде Союзного государства в Гродно (Республика Беларусь). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, в состав псковской сборной вошли 8 спортсменов: Ксения Ковякова, Ирина Петрова, Арина Семенова, Елизавета Никитина, Алексей Погорелов, Александр Корепин (Псков, ДЮСШ «Надежда»), Никита Комлев (Псков, ДООСЦ «Юность») и Алексей Маньшин (Порхов).

Соревнования проходили по трем видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол 3х3. Общий состав делегаций - 115 человек от каждой страны, в том числе 96 спортсменов 2004-2005 годов рождения.

В легкой атлетике соревновались 8 команд из Белорусии и России. По итогам соревнований, псковичи заняли четвертое место в общекомандном зачете.

Спартакиада Союзного государства в Пскове проходила в августе текущего года. 115 спортсменов 2002-2003 годов рождения соревновались по трем видам спорта: волейболу (девушки), мини-футболу (юноши) и плаванию (юноши и девушки).