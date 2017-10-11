Через границу в Псковской области не пропустили 18 тонн яблок

20:00, 11 октября 2017, ПАИ

В результате проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом грузов из Республики Беларусь запрещен ввоз на территорию РФ партии свежих яблок весом 18 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - отсутствие маркировки на части перемещаемого груза.

Решение о запрете принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации при проведении контрольно-надзорных мероприятий на складе в отношении задержанного груза.

Партия подкарантинной продукции возвращена на сопредельную территорию. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).