0
18:40
В этом доме жил…
18:11
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:33
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
15:51
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
14:42
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
13:40
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
12:59
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Еще новости
Общество

В цветах из Нидерландов, которые собирались провезти через границу, обнаружили опаснейшего цветочного вредителя

В автомобильном пункте пропуска Бурачки в Псковской области при проведении досмотра партии продукции с горшечными растениями выявлен карантинный вредный организм, а именно западный (калифорнийский) цветочный трипс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, карантинные вредные организмы были обнаружены в растениях цикламена, выращенных в Нидерландах. Наличие опасного карантинного для Евразийского экономического союза вредителя было подтверждено в ходе лабораторных исследований отобранных образцов.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс может приносить вред 244 видам растений из 62 семейств и в равной степени опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений.

Высокая вредоносность данного вредителя обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытым образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 октября 2017
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
11 октября 2017
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
11 октября 2017
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог 1
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
11 октября 2017
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
11 октября 2017
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
11 октября 2017
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области

Идет загрузка...