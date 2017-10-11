В цветах из Нидерландов, которые собирались провезти через границу, обнаружили опаснейшего цветочного вредителя

21:15, 11 октября 2017, ПАИ

В автомобильном пункте пропуска Бурачки в Псковской области при проведении досмотра партии продукции с горшечными растениями выявлен карантинный вредный организм, а именно западный (калифорнийский) цветочный трипс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, карантинные вредные организмы были обнаружены в растениях цикламена, выращенных в Нидерландах. Наличие опасного карантинного для Евразийского экономического союза вредителя было подтверждено в ходе лабораторных исследований отобранных образцов.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс может приносить вред 244 видам растений из 62 семейств и в равной степени опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений.

Высокая вредоносность данного вредителя обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытым образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.