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Общество

В псковском СИЗО провели турнир по силовому пятиборью

Среди осужденных в псковском СИЗО провели турнир по силовому пятиборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Программа турнира включала в себя упражнения, направленные на координацию движений, а так же на работу различных групп мышц.

Основной целью проведения мероприятия является организация полезной занятости осужденных в свободное от работы время. Кроме того, проведения спортивных турниров в первую очередь направлено на приобщение их к занятиям физической культурой и спортом, формирование положительных интересов и установок, связанных с ведением здорового образа жизни

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