В исправительной колонии Псковской области прошел первый урок в воскресной школе

20:42, 11 октября 2017, ПАИ

В исправительной колонии №5 в Псковской области начала работать воскресная школа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. Как рассказали сотрудники воспитательного отдела, первое занятие проводил руководитель миссионерского отдела иерей Дмитрий Ласкин и алтарник Роман. В начале занятия преподаватели рассказали немного о себе, а в следующий час затронули вопросы всевозможных зависимостей человека.

Помимо этого, представители Русской Православной Церкви особое внимание уделили религиозному терроризму и экстремизму. На следующих занятиях преподаватели планируют изучение основных религиозных постулатов.

Уже на протяжении долгого времени сотрудники исправительной колонии тесно сотрудничают с Великолукской Епархией.