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Общество

Курсанты и студенты Псковского филиала Академии ФСИН сразились в интеллектуальном поединке

В течение трех дней в Псковском филиале академии проходил турнир по интеллектуальным играм с участием девяти команд.

Как сообщили в пресс-службе филиала, интеллектуальный турнир включал в себя состязания «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок» и «Брейн-ринг». Организаторами мероприятия выступил интеллектуальный клуб совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала академии.

По итогам «Брейн-ринга» первой стала команда «Дюжина», в игре «Что? Где? Когда?» победила команда «СПК», в игре «Ворошиловский стрелок» лучшей стала команда «Юность».

В общем зачете первое место досталось команде «Дюжина», серебряный приз забрала команда «10 КБ», а завершила тройку призеров команда «Куй пока горячо».

В 2017 году в Псковском филиале академии пройдут еще три интеллектуальных турнира, и по итогам всех игр будет определен фаворит среди знатоков вуза.

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