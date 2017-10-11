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Общество

Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин пройдут в Пскове

12-14 октября Псковский областной колледж искусств им. Н А. Римского-Корсакова проводит курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин образовательных учреждений дополнительного образования Псковской области.

Как рассказали Псковскому агентству информации  в отделе непрерывного образования колледжа, основная часть образовательной программы курсов пройдёт на базе Детской художественной школы г. Пскова (ул. Конная, 30). 14 октября обучающей площадкой станет Выставочный зал Союза художников (ул.Ленина, 1).

Содержание учебной программы КПК аккумулирует творческий, преподавательский опыт, накопленный Детской художественной школой, которая недавно отметила свой 50-летний юбилей.

С лекциями, практическими занятиями, мастер-классами перед участниками выступят преподаватели детской художественной школы г. Пскова: Заслуженный художник России, Заслуженный работник культуры РФ Олег Николаевич Цветков, член союза художников России Лариса Анатольевна Гордеева, член союза художников России Аркадий Владимирович Филинов, член союза художников России Инна Иосифовна Лялина, член Союза художников-педагогов Светлана Юрьевна Ковалькова, член Союза художников-педагогов Софья Феликсовна Рыжкова, Алексей Николаевич Толстопятов, Марина Николаевна Бугаева.

Основная тематика курсов связана с методикой преподавания дисциплин декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – батик, витраж, пэчворк, плетение и ткачество, а также с разнообразными аспектами преподавания дисциплин изобразительного искусства - живописи, рисунка и композиции.

В рамках образовательной программы курсов 14 октября в Выставочном зале Союза художников состоится экскурсия по юбилейной выставке работ учащихся школы, которую проведет ее директор – О.Н.Цветков.

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