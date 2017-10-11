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Общество

Жителям Острова рассказали правила эксплуатации печного оборудования

11 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» приехали в Остров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе встречи с местными жителями они рассказали правила эксплуатации печного оборудования и требований к электрооборудованию и электроприборам. 16 граждан, участвующие в беседах, проинструктированы под роспись. По итогам рейда распространено более 20 тематических листовок.

При проведении противопожарных инструктажей гражданам дополнительно доведена информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности, а также обстановка с пожарами на территории Псковской области и Островского района.

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