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В Пушкиногорском районе продолжается ремонт трассы Пушкинские Горы – Бирюли

На автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Бирюли с подъездом в Пушкиногорском районе продолжаются работы по реконструкции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета по транспорту, на данный момент выполняются работы по устройству дорожной одежды земляного полотна и кюветов.

Также производится укладка асфальтобетонных слоев покрытия проезжей части.

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