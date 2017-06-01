В Пушкиногорском районе продолжается ремонт трассы Пушкинские Горы – Бирюли
На автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Бирюли с подъездом в Пушкиногорском районе продолжаются работы по реконструкции.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного комитета по транспорту, на данный момент выполняются работы по устройству дорожной одежды земляного полотна и кюветов.
Также производится укладка асфальтобетонных слоев покрытия проезжей части.