Активисты «Убитых дорог» проверили в Пскове отремонтированные дворы

22:00, 11 октября 2017, ПАИ

Активисты сообщества «Убитые дороги» проверили качество ремонта псковских дорог. Как сообщили Псковскому агентству информации представители сообщества, не все псковичи остаются довольны результатом. Так, жильцы д. №62а по ул. Инженерной теперь могут наблюдать в своем дворе практически «стоячие полицейские». Проведенные активистами «Убитых Дорог» замеры показали, что высота ИДН, выполненных из асфальтобетона, составляет порядка 11 сантиметров при ширине в 20-25 сантиметров. А это превышает допустимые ГОСТ Р 52605-2006 параметры в десятки раз. И таких неровностей установили сразу пять.

Искусственные неровности в том виде, в котором они выполнены сейчас, вынуждают водителей практически полностью останавливаться, а машины с низким клиренсом вообще рискуют застрять на них. Проезд препятствий осложняется и тем, что около них не установлены соответствующие дорожные знаки. В темное время суток это вообще может стать причиной аварийной ситуации.

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос начальнику ОГИБДД по г. Пскову Владимиру Папорту с просьбой привести ИДН во дворе дома №62а по ул. Инженерной к нормативному состоянию, а также установить соответствующие дорожные знаки.

А жители дома №16 по ул. Текстильной обратились к депутату с жалобой на возможное нарушение технологии проведения ремонтных работ. Дело в том, что подрядчик при устройстве оснований использовал материал, характеристики которого не отвечают требованиям, прописанным в смете и ведомости объемов работ.

Так, согласно ведомости объемов работ, при восстановлении оснований должен использоваться щебень фракции 40-70 мм М600, однако в данном дворе для этого использовался материал, в котором помимо щебня обнаружено большое количество примесей таких как суглинок и песок (фотографии №1, №2). Это может повлиять на качество покрытия и сократить срок его эксплуатации.

Проверит используемый материал на соответствие требованиям, прописанным в ведомости объемов работ уже администрация города, куда был направлен соответствующий запрос. В случае выявления нарушений подрядчик должен будет устранить нарушения за свой счет.

Жители многих домов ждали дорожную технику годами, поэтому вполне объяснимо их желание, чтобы работы проводились качественно и на долгий срок, а их результат радовал всех жильцов.