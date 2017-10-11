Псковская кадастровая палата с июля по сентябрь приняла более 12 тысяч заявлений

22:12, 11 октября 2017, ПАИ

С июля по сентябрь 2017 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области было принято более 12 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также 11 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале. Для сравнения за аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав было принято более 22 тыс. заявлений.

Уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий».

В 2017 году значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде, что указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома.

В целом, за третий квартал филиал предоставил почти в 4 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа, нежели в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в электронном виде было предоставлено сведений в 3,5 раза больше, чем в бумажном.

Филиал ведет активную работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, с июля по сентябрь 2017 года в ходе личного приема у сотрудников филиала было принято 407 человек, из них 84 человека – руководством филиала. Также было рассмотрено 49 запросов граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и т.д.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. За отчетный период сотрудниками филиала были проведены «горячие линии» по вопросам определения кадастровой стоимости, предоставления сведений из ЕГРН, а также о получении дальневосточного гектара. Отметим, что можно предложить собственную тему в рамках «горячей линии» филиала, направив информацию на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также можно получить государственные услуги Росреестра в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.