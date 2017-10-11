0
18:40
В этом доме жил…
18:11
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:33
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
15:51
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
14:42
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
13:40
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
12:59
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Еще новости
Общество

Псковская кадастровая палата с июля по сентябрь приняла более 12 тысяч заявлений

С июля по сентябрь 2017 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области было принято более 12 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также 11 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале. Для сравнения за аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав было принято  более 22 тыс. заявлений.

Уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий».

В 2017 году значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде, что указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома.

В целом, за третий квартал филиал предоставил почти в 4 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа, нежели в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в электронном виде было предоставлено сведений в 3,5 раза больше, чем в бумажном.

Филиал ведет активную работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, с июля по сентябрь 2017 года в ходе личного приема у сотрудников филиала было принято 407 человек, из них 84 человека – руководством филиала. Также было рассмотрено 49 запросов граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и т.д.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. За отчетный период сотрудниками филиала были проведены «горячие линии» по вопросам определения кадастровой стоимости, предоставления сведений из ЕГРН, а также о получении дальневосточного гектара. Отметим, что можно предложить собственную тему в рамках «горячей линии» филиала, направив информацию на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также можно получить государственные услуги Росреестра  в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 октября 2017
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
11 октября 2017
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
11 октября 2017
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог 1
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
11 октября 2017
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
11 октября 2017
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
11 октября 2017
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области

Идет загрузка...