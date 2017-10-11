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Страна и мир

В России заблокируют крупнейшие пиратские сайты с фильмами

Администрация Роскомнадзора сообщила о скорой блокировке двух крупнейших ресурсов с пиратскими копиями фильмов —gidonline.club и yourcinema.tv. Как пишет lenta.ru, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

По данным Роскомнадзора, решение об ограничении доступа было принято Мосгорсудом. Ведомство добавило, что ресурсы распространяли контент с нарушением авторских прав. Какие материалы стали поводом судебного разбирательства, не уточняется.

«Посещаемость сайтов составляет 37,5 миллиона и 3 миллиона интернет-пользователей в месяц», — отмечается в сообщении.

Впервые блокировка подобных сайтов на территории России произошла в октябре 2015 года. Тогда доступ был ограничен к 13 ресурсам.

В сентябре по решению Мосгорсуда был заблокирован крупнейший каталог пиратских приложений для Android. Суд постановил ограничить доступ к ресурсу из-за нелегальной копии мобильной версии игры Beholder.

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