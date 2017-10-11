0
18:40
В этом доме жил…
18:11
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:33
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
15:51
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
14:42
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
13:40
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
12:59
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Еще новости
Общество

Пять жителей в Бежаницком районе привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей

11 октября состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бежаницкого района, которое провела заместитель главы администрации района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бежаницкого района Иванова Елена Михайловна.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в ходе заседания рассмотрены административные материалы, поступившие из МВД России «Бежаницкий».

За правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) привлечено пять родителей с вынесением административных наказаний в соответствии с действующим законодательством.
Также на заседании комиссии было рассмотрено:

- одно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту поджога силосной траншеи несовершеннолетними. Вынесено решение о постановке несовершеннолетнего и его семьи на профилактический учет для организации и проведения с ними дальнейшей работы;

- одно постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи мопеда несовершеннолетним. Комиссией также вынесено решение о постановке несовершеннолетнего и его семьи на профилактический учет, для организации и проведения с ними дальнейшей работы;

- проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними по факту нахождения в ночное время на улице без сопровождения законных представителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 октября 2017
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
11 октября 2017
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
11 октября 2017
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог 1
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
11 октября 2017
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
11 октября 2017
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
11 октября 2017
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области

Идет загрузка...