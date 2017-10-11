Пять жителей в Бежаницком районе привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей

22:37, 11 октября 2017, ПАИ

11 октября состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бежаницкого района, которое провела заместитель главы администрации района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бежаницкого района Иванова Елена Михайловна.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в ходе заседания рассмотрены административные материалы, поступившие из МВД России «Бежаницкий».

За правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) привлечено пять родителей с вынесением административных наказаний в соответствии с действующим законодательством.

Также на заседании комиссии было рассмотрено:

- одно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту поджога силосной траншеи несовершеннолетними. Вынесено решение о постановке несовершеннолетнего и его семьи на профилактический учет для организации и проведения с ними дальнейшей работы;

- одно постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи мопеда несовершеннолетним. Комиссией также вынесено решение о постановке несовершеннолетнего и его семьи на профилактический учет, для организации и проведения с ними дальнейшей работы;

- проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними по факту нахождения в ночное время на улице без сопровождения законных представителей.