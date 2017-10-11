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Полицейские поймали великолучанина, укравшего в прошлом году газовый пистолет, фотоаппарат и винтовку

Неоднократно судимый  великолучанин подозревается в хищении имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в феврале текущего года из квартиры дома по  улице Новоселенинской в Великих Луках была совершена кража газового пистолета, пневматической  винтовки,  фотоаппарата. Причиненный владельцу  ущерб составил около 30 тысяч  рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки  оперативно-розыскных мероприятий  установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления. Это -  безработный, ранее судимый мужчина, 1976 года рождения. Проводится расследование.

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