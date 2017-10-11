Полицейские поймали великолучанина, укравшего в прошлом году газовый пистолет, фотоаппарат и винтовку

21:45, 11 октября 2017, ПАИ

Неоднократно судимый великолучанин подозревается в хищении имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в феврале текущего года из квартиры дома по улице Новоселенинской в Великих Луках была совершена кража газового пистолета, пневматической винтовки, фотоаппарата. Причиненный владельцу ущерб составил около 30 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления. Это - безработный, ранее судимый мужчина, 1976 года рождения. Проводится расследование.