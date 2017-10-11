В Псковской области запретили провоз через границу двух саженцев

23:00, 11 октября 2017, ПАИ

11 октября в автомобильном пункте пропуска Бурачки в Псковской области запретили ввоз саженцев декоративных растений для открытого грунта в количестве 2 штук по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В соответствии с законодательством, касающимся обеспечения карантина растений, гражданам, прибывающим на территорию нашей страны, разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время в соответствии с законодательством в ручной клади картофель любого вида, будь он семенной или продовольственный, ввозить в РФ без фитосанитарного сертификата запрещено. Запрещен ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, отводок, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней и др.

Наличие фитосанитарного сертификата при ввозе такой растительной продукции в ручной клади предусмотрено п. 7.1.1 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г.). Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.2 КоАП РФ.