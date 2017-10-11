В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности агрегаторов такси

22:47, 11 октября 2017, ПАИ

Законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков, которые заключают договора с легковыми такси, и об установлении правил работы агрегаторов такси внесен в Госдуму в среду. Как пишет interfax.ru, автор законопроекта - председатель комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев.

Поправки предлагается внести во вступающую с 28 января 2018 года новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. В пояснительной записке говорится, что такси - единственный вид транспорта, на который не распространяется действие этого федерального закона.

«Все, на что может рассчитывать пострадавший пассажир, - компенсация по ОСАГО водителя с максимальной выплатой в 500 тысяч рублей. Пассажир автобуса, который попал в аварию, получит 2 миллиона, а пассажир такси - максимум 500 тысяч. Очевидная несправедливость», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, отдельных водителей и определить, кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность.

«Не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим, вместе с пассажиром попадает в аварию. При этом агрегатор, через который вызывалось такси, не несет никакой ответственности», - говорится в документе.

Помимо страхования ответственности, все агрегаторы такси должны будут размещать на своем сайте в сети Интернет информацию о водителях, классе транспортных средств, предоставляемых услугах, цене и деталях перевозки, способах оплаты. При заключении договора на перевозку потребителю должна быть предоставлена информация о номере и дате заказа легкового такси, марке, модели, цвете, государственном регистрационном номере, об имени, отчестве, фамилии водителя, времени подачи легкового такси и маршруте его передвижения к потребителю.

«Когда гражданин вызывает машину из определенного приложения в Интернете, то предполагает, что таксист работает непосредственно в этой компании. На самом деле это не так, зачастую автомобили сдаются в аренду таксопарку. С получением машины, таксопарк получает разрешение на перевозку в этой машине пассажиров, после чего эта машина-такси сдается в субаренду уже водителю - посуточно. И в случае совершения правонарушения таким водителем, он фактически остается безнаказанным, как безнаказанными остаются таксопарки и агрегаторы», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению автора документа, рынок перевозки пассажиров легковым такси недостаточно урегулирован и нуждается в принятии новых законодательных мер со стороны государства.