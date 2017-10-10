В Новосокольническом районе прошел третий фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

22:15, 11 октября 2017, ПАИ

На городском стадионе в Новосокольниках состоялся Третий Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, в фестивале приняли участие команды 21 района Псковской области, Пскова, Великих Лук, а также команда администрации области совместно с представителями федеральной власти, всего 125 человек.

Команду администрации Псковского района представили, заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев, начальник отдела муниципального контроля Иван Родионов, и.о. начальника финансового управления Юлия Малькова, консультант финансового управления Нина Яковлева, главный специалист комитета по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству Анжелика Николаева.

Семь первых мест завоевали представители администрации на этих соревнованиях. Геннадий Ранцев 1 - место в абсолютном первенстве (набрав наибольшее очков среди всех участников), в подтягивании (17 раз), поднимании туловища за 1 мин. (60 раз), беге на 2 км (7мин.17 сек). Анжелика Николаева 1 - место в абсолютном первенстве VI ступени, поднимании туловища за 1 мин. (55 раз), беге на 2 км (10мин.08 сек).