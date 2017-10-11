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Общество

Всемирный день борьбы с артритом отмечают 12 октября

12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day), который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года (в России – с 2006-го). Об этом пишет портал calend.ru.

Основные цели этого Дня – привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.

Артрит – воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности.

Причины появления болезни различны – нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях суставов, при частом физическом перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение. В ряде случаев факторы возникновения и механизмы развития болезни выяснены не до конца. 

Всемирный же день борьбы с артритом, в связи с широтой и серьезностью данной проблемы, с каждым годом становится всё более актуальным. В рамках проведения этого дня особое значение уделяется профилактике болезни и мерам, которые помогают наилучшим образом согласовать действия в тандеме: пациент – врач. В настоящее время уже более чем в 35 странах 12 октября пройдут всевозможные мероприятия, цель которых объединить усилия пациентов и медицинских работников для плодотворного сотрудничества направленного на борьбу с артритом.

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