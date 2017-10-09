«Музыканты ветра» выступят в Пскове 20 октября

08:35, 12 октября 2017, ПАИ

20 октября в 18:00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87-а) состоится музыкальный вечер из цикла «Своё-чужое творчество». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Вечер посвящен музыкальному творчеству псковского фолк-дуэта «Музыканты ветра», который образовался в 2009 году как результат совместного увлечения музыкой эпохи Ренессанса и Средневековья двух музыкантов: Светланы Родионовой и Алексея Епифанова.

«Во время вечера вы услышите инструментальные композиции – собственные аранжировки танцевальных мелодий Англии, Италии, Франции, Испании, а также французские, итальянские, испанские, русские, украинские, английские песни и баллады на языке оригинала и в переводе на русский язык», - говорится в анонсе.

В своем творчестве музыканты используют различные исторические и этнические инструменты - это барочная гитара, лира, блокфлейты, гусли, классическая гитара, гермсхорн, ренессансный барабан, тамбурин, калимбы, вистл, а также и различная перкуссия в виде бубенцов, колокольчиков и кастаньет.

«Приглашаем совершить путешествие по временам и странам! Ждём всех желающих!» - обратились к псковичам.