Матвиенко рассказала о тенденции к повышению роли женщин в мире

08:47, 12 октября 2017, ПАИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что роль женщин во всех сферах общественной жизни имеет тенденцию к повышению. Об этом пишет газета «Известия».

В качестве примера политик привела свой рабочий визит в Саудовскую Аравию. По словам В. Матвиенко, даже в этом консервативном обществе было принято решение о том, чтобы в Консультативном совете страны женщины составляли 30% его состава.

Кроме того, она добавила, что по поручению российского президента правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин.