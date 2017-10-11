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Общество

Матвиенко рассказала о тенденции к повышению роли женщин в мире

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что роль женщин во всех сферах общественной жизни имеет тенденцию к повышению. Об этом пишет газета «Известия».

В качестве примера политик привела свой рабочий визит в Саудовскую Аравию. По словам В. Матвиенко, даже в этом консервативном обществе было принято решение о том, чтобы в Консультативном совете страны женщины составляли 30% его состава.

Кроме того, она добавила, что по поручению российского президента правительство РФ утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин.

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