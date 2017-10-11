День кадрового работника отмечается в России 12 октября

09:06, 12 октября 2017, ПАИ

12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров, пишет сalend.ru.

В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Впервые традиция отмечать День кадрового работника появилась в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб органов внутренних дел.

Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, помимо 12 октября есть несколько других дат. Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика 24 мая.

