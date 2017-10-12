На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп

09:20, 12 октября 2017, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура добилась принятия судом решения о ликвидации свалки опасных отходов производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что на земельном участке на улице Индустриальной, 26, находящемся в собственности администрации города, расположена несанкционированная свалка ртутьсодержащих люминисцентных ламп, медицинских отходов, фрагментов оргтехники. Высота отдельных навалов люминисцентных ламп составляет около двух метров.

«Администрацией муниципального образования «Город Псков», как собственником земельного участка с КН 60:27:0130110:13, допущено бездействие в части исполнения требований об обращении с отходами производства и потребления, в том числе первого класса опасности, что создает реальную угрозу вредного воздействия этих отходов в городе Пскове на здоровье людей и окружающую среду», - констатировали в надзорном ведомстве.

В этой связи прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации муниципалитета организовать работы по ликвидации свалки мусора, включая отходы первого класса опасности. Суд удовлетворил эти требования, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.