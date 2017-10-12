Две утечки на трубопроводах произошли в Пскове 11 октября

10:26, 12 октября 2017, ПАИ

11 октября в Пскове в доме № 15а по улице Звездной произошла утечка теплоносителя. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной оказался износ трубопровода. В результате аварии было отключено теплоснабжение в трёх многоквартирных жилых домах по улице Звездной, 15а и 17а, улице Юности, 3, в которых проживают 765 человек. Аварийно-восстановительные работы выполняла бригада МП «Псковские тепловые сети», в 10:40 все потребители были подключены.

В 11:20 по той же причине произошла утечка на трубопроводе в доме № 48 по улице Коммунальной. В результате аварии без тепла и горячей воды остались 1200 жильцов 6 многоквартирных жилых домов по улице Коммунальной, 50, 52, 52а; улице Западной, 9, 9а, 11; а также одно административное здание по улице Коммунальной, 48. Аварийно-восстановительные работы выполняла бригада МП «Псковские тепловые сети», в 18:30 они были завершены, теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено.