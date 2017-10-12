20 раз за неделю сотрудники МЧС помогали ликвидировать последствия ДТП на псковских дорогах
С 5 по 11 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 25 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В восьми случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.
За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего. Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась.
Два раза осуществлялась ликвидация вторичных факторов, тушение и стабилизация транспортных средств не производились.