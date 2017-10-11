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Экономика

Определены размеры пособия по безработице на 2018 год

Определены размеры пособия по безработице на 2018 год. Они останутся такими же, как в этом году - от 850 до 4900 рублей, пишет «Российская газета».

В пояснительных документах, которые имеются в распоряжении издания, написано, что сейчас пособие по безработице не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума, поскольку минимальный его размер составляет 7,6 процента от прожиточного минимума, а максимальный - 44,1 процента. Отсутствие мер по индексации пособия или его повышению ведет к снижению его покупательской способности.

В связи с этим Минтруд планирует изменить ситуацию и разрабатывает законопроект, которым с одной стороны будет увеличен минимальный и максимальный размер пособия по безработице, с другой - будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты. Минфин и Минэкономразвития поддерживают такую концепцию.

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