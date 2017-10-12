Фальшивые купюры выявлены в трёх городах Псковской области
В Великих Луках, Опочке и Новосокольниках выявлены фальшивые купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Так, в Великих Луках 11 октября в финансовых учреждениях были обнаружены две поддельные купюры достоинством пять тысяч и одна тысяча рублей. В Опочке в местном финансовом учреждении выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. А в Новосокольниках в кассе райпо обнаружили фальшивую пятитысячную купюру.
По данным фактам проводятся проверки.