Фальшивые купюры выявлены в трёх городах Псковской области

10:35, 12 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках, Опочке и Новосокольниках выявлены фальшивые купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Так, в Великих Луках 11 октября в финансовых учреждениях были обнаружены две поддельные купюры достоинством пять тысяч и одна тысяча рублей. В Опочке в местном финансовом учреждении выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. А в Новосокольниках в кассе райпо обнаружили фальшивую пятитысячную купюру.

По данным фактам проводятся проверки.