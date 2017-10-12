Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области

09:57, 12 октября 2017, ПАИ

12 октября торжественное закрытие совместного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с участием подразделения сил специальных операций (ССО) Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Учение стало заключительным в 2017 году масштабным мероприятием на территории Российской Федерации в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны РФ и Министерством обороны Белоруссии.

В ходе официального закрытия руководитель совместного учения начальник штаба Псковского соединения ВДВ полковник Евгений Тонких поздравил военных с достойным проведением международного мероприятия и поблагодарил личный состав и офицеров объединенного штаба за совместную работу.

После официальных мероприятий подразделения ССО Белоруссии приступили к свертыванию полевого лагеря и погрузке техники и вооружения на железнодорожные платформы. Завершив мероприятия подготовки воинских эшелонов, военнослужащие Витебского соединения Белоруссии убудут со станции Владимирский лагерь в свое государство железнодорожным транспортом.

Совместное российско-белорусское тактическое учение проводилось в период с 28 сентября по 12 октября на полигонах «Струги Красные», «Кислово» и военном аэродроме «Кресты» в Псковской области. В учении принимали участие около 1000 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, представленной двумя государствами.

Подразделения ССО Белоруссии в качестве основного боевого оружия применяли колесную бронированную технику БТР-80 с пулеметным вооружением, мобильные зенитно-артиллерийские комплексы (МЗАК), минометы калибром 82 мм и 135 мм переносные ПТРК «Конкурс», а также специальную технику и различное стрелковое оружие.

Подразделения ВДВ России использовали боевые машины БМД-2 с пушечным вооружением, самоходные артиллерийские орудия «НОНА» калибром 120 мм, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, автоматическое и динамо-реактивное оружие.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, проходила в период с 9 по 11 октября.