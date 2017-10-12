Плюсскому психоневрологическому интернату требуется директор

14:25, 12 октября 2017, ПАИ

Объявлен конкурс на замещение должности директора Плюсского психоневрологического интерната. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области, к претенденту предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование; наличие стажа работы в учреждениях социального обслуживания не менее года или стажа работы на руководящих должностях не менее года, знание законов и другие.

Документы принимаются до 9 ноября ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23, кабинеты № 111, № 167.

Конкурс состоится 14 ноября, он пройдет в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами. Победитель будет определен по решению конкурсной комиссии.