0
 

«Парусный» ПАИ-live стартует в 15:00

Сегодня, 12 октября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель Федерации парусного спорта Псковской области Сергей Оверкин.

Юные псковские яхтсмены впервые взяли «золото» на престижной регате «Малый кубок Балтийца», которая состоялась в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Псковичи Леонид Оверкин и Матвей Куликов заняли первое место в классе яхт «Кадет», обойдя более опытных соперников. О том, как это было, о развитии парусного спорта в Псковской области Сергей Оверкин расскажет в прямом эфире.

Свои вопросы руководителю федерации можно оставить на странице  ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО) Инвалиды смогут сдавать нормы ГТО с 2018 года До 150 человек ежегодно принимают участие в фестивале ГТО в Псковской области среди чиновников Начался ПАИ-live с Натальей Мироновой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Труду и обороне будет посвящен ПАИ-live в 15:00 Родовые признаки: ПАИ-live с Сергеем Сукманюком (ВИДЕО) Омоложение кадров идёт в Перинатальном центре Псковской области Сергей Сукманюк: В Псковской области нет частных клиник по лечению послеродовых осложнений Резкое снижение младенческой смертности зафиксировано в Псковской области Работу медперсонала в новом псковском перинатальном центре будут контролировать с помощью видеокамер
Посмотреть все материалы сюжета >>>


Идет загрузка...