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Спиртное попытался похитить житель Ленинградской области из магазина в Пскове

Спиртное попытался похитить житель Ленинградской области из магазина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего жителя Ленинградской области, который похитил с прилавка спиртные напитки.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.

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