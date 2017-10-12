Начался ПАИ-live с Сергеем Оверкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:02, 12 октября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью председателя Федерации парусного спорта Псковской области Сергея Оверкина.

Юные псковские яхтсмены впервые взяли «золото» на престижной регате «Малый кубок Балтийца», которая состоялась в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Псковичи Леонид Оверкин и Матвей Куликов заняли первое место в классе яхт «Кадет», обойдя более опытных соперников. О том, как это было, о развитии парусного спорта в Псковской области Сергей Оверкин расскажет в прямом эфире.

Свои вопросы руководителю федерации можно оставить на странице ПАИ-live.