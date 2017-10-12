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5 жителей Псковской области стали жертвами интернет-мошенников

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Порхова и Псковского района стали жертвами интернет-мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по версии следствия, в Великих Луках горожанину в  социальных сетях пришло сообщение от имени его друга, который просил одолжить ему денег. Великолучанин перечислил на указанный адрес 3 тыс. 800  рублей, после чего выяснилось, что друг никаких сообщений подобного рода не отправлял. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Есть основания полагать, что неизвестные сумели взломать аккаунт  гражданина.

В Псковском районе мужчина заинтересовался в Сети объявлением о продаже автомобильных запчастей по сходной цене. «Продавец» предложил ему внести предоплату, и гражданин перевел на указанный счет 40 тысяч рублей. Однако, запчасти он так и не получил. В настоящее время в  ОМВД России по Псковскому району решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

В Пскове 10 октября неустановленное лицо под предлогом разблокировки банковской карты гражданина завладело его деньгами в сумме 9 тыс. 600 рублей. Другой злоумышленник, обещая предоставить работу, через один из сайтов лишил еще одного псковича более чем 10 тысяч рублей.

А в Порхове в этот же день местной жительнице позвонил неизвестный и под предлогом обслуживания платежного терминала завладел ее деньгами в сумме 5 тыс. 600 рублей. В ОМВД России по Порховскому району в ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция призывает жителей региона проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами, особенно в Интернете. В случае возникновения подобных ситуаций следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.  

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