Дожди ожидаются в Псковской области 13 октября

18:11, 12 октября 2017, ПАИ

13 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.