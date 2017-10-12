0
18:02
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
17:01
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
15:04
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12:52
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
11:18
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
10:54
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
09:57
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
Еще новости
Общество

Дожди ожидаются в Псковской области 13 октября

13 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября
12 октября 2017
Ярмарка «Осень-2017» пройдёт в Пскове 14 октября 1
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
12 октября 2017
Подготовку к спортивной фотосессии участниц «Мисс Псков 2017» покажут на Рен-ТВ
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед
12 октября 2017
Цецерский об отставке Турчака: Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед 3
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
12 октября 2017
Стилист проекта «Модная революция» претендует на премию «Народное признание»
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
12 октября 2017
На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
12 октября 2017
Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
12 октября 2017
Российско-белорусское учение завершилось в Псковской области
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп

Идет загрузка...