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Общество

Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября

Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября. Как сообщает calend.ru, в этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий. 

По данным ООН, в 2004 году около 250 тысяч человек стали жертвами стихийных бедствий. Это в 3 раза больше аналогичного показателя 2003 года и почти в 10 раз больше, чем в 2002 году. Кроме того, по сообщению Международной Федерации Красного Креста, этот показатель втрое превышает среднегодовой показатель за период с 1994 по 2003 годы. Ежегодно миллионы людей вынуждены покидать родные места в результате стихийных бедствий. В 2014 году перемещенными лицами стали 19,3 млн человек.

В среднем в результате стихийных бедствий погибает 184 человека в день. По прогнозам, из-за урбанизации и изменения климата на планете число жертв будет расти. 

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