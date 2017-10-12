Большой этнографический диктант напишут псковичи 3 ноября

10:54, 12 октября 2017, ПАИ

3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом регионе страны, в том числе в Псковской области, пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Об этом сообщила доцент кафедры географии ПсковГУ Наталия Теренина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковской области диктант пройдет во второй раз. Принять участие в его написании может любой желающий независимо от возраста и образования. «Главное - уметь писать», - отметила Наталья Теренина. Она сообщила, что в Псковской области будут действовать 4 площадки, три из них в Пскове: корпус ПсковГУ по улице Советской, 21, аудитория 23; корпус на площади Ленина, 2, аудитория 63; псковский филиал Российской международной академии туризма на улице Гагарина, 4, аудитория 8. В Великих Луках диктант можно написать в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Участие в написании диктанта абсолютно бесплатное. Акция проводится в один день в одно и то же время во всех регионах страны, участники получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их выполнение. Все задания проверяются и оцениваются по единым критериям, уточнила Наталья Теренина.

В 9:00 состоится начало работы площадки и выдача бланков участников диктанта; в 9:15-9:45 - сбор, регистрация и выдача бланков участникам диктанта; в 9:45-10:00 - инструктаж по заполнению бланков; в 10:00-10:45 - написание диктанта. Для регистрации достаточно просто прийти, назвать себя, получить уникальный номер, по которому затем можно будет проверить свои результаты.

Задания диктанта разрабатывает Федеральное агентство по делам национальностей, они состоят из 30 вопросов, 20 из них - общефедеральная часть, 10 - региональная. «Нам есть, что спросить. Всего можно набрать 100 баллов. Если кто-то приблизится к этому результату, мы будем очень рады», - добавила спикер.

Итоги акции планируется подвести к Дню Конституции РФ, который отмечается 12 декабря. Их можно узнать на сайте диктанта.