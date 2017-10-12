На новогодний корпоратив под хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино»

11:18, 12 октября 2017, ПАИ

На новогодний корпоратив под современную музыку и хиты 80-х и 90-х приглашает псковичей кафе «Старое кино», расположенное в историческом центре города. Как сообщили Псковскому агентству информации в кафе, корпоративы можно забронировать с 20 по 30 декабря. При раннем бронировании и оплате предусмотрена скидка 10%.

К услугам гостей - просторный банкетный зал в классическом стиле вместимостью до 70 человек, в котором может поместиться одна большая организация или нескольких маленьких. В новогодней программе - игры, шутки, розыгрыши, караоке, Дед Мороз и Снегурочка и танцы. Программа продлится с 19:00-20:00 до 1:00.



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



Фото: Кафе «Старое кино»



















«Старое кино» предлагает большой ассортимент блюд русской, европейской и итальянской кухни, коктейлей, элитного и классического алкоголя. В новогоднее меню стоимостью 1500 рублей с человека будут включены 6 нарезок, 3 салата и горячее на выбор. Кроме того, безалкогольные и алкогольные напитки можно приносить с собой.

Небольшая компания сотрудников (до 10 человек) может устроить необычную новогоднюю вечеринку в сауне, которая обойдётся в 800 рублей за час. Здесь есть бассейн с подогревом воды, в котором можно окунуться после бани и вдоволь поплавать.

Кафе расположено в Пскове по улице Советской, 37.

Телефон: 72-74-63; 8-911-383-30-70.

Страница «ВКонтакте» - https://vk.com/old_cinema_pskov

Е-mail: staroe_kino@bk.ru.