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Тотальный диктант написать проще, чем этнографический, считают организаторы

Тотальный диктант по русскому языку написать проще, чем этнографический, считает руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой орден» Ольга Родина. «Вопросы очень серьезные, непростые. Это не диктант даже, а полноценный тест», - заявила она на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Родина добавила, что в прошлом году в этнографическом диктанте региональной составляющей не было, в этом же — она предполагается. Региональными будут 10 вопросов из 30-ти.

Организатор также предупредила, что волонтеры будут следить за тем, чтобы никто не «гуглил» правильные ответы. «Да на самом деле этим и некогда заниматься», - добавила она.

По словам Ольги Родиной, в прошлом году средний балл у псковичей по итогам диктанта был 44,6, с этим показателем регион занял 74-е место в России.

Отметим, что этнографический диктант можно будет написать и онлайн на специальном сайте.

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