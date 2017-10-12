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Общество

Курсанты и студенты псковского филиала академии ФСИН сразились в интеллектуальном поединке

В Псковском филиале Академии ФСИН России прошёл турнир по интеллектуальным играм с участием девяти команд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, интеллектуальный турнир включал в себя состязания «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок» и «Брейн-ринг». Организаторами мероприятия выступил интеллектуальный клуб совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала академии.

По итогам «Брейн-ринга» первой стала команда «Дюжина», в игре «Что? Где? Когда?» победила команда «СПК», в игре «Ворошиловский стрелок» лучшей стала команда «Юность».

В общем зачете первое место досталось команде «Дюжина», серебряный приз забрала команда «10 КБ», а завершила тройку призеров команда «Куй пока горячо».

В этом году в Псковском филиале академии пройдут еще три интеллектуальных турнира. По итогам всех игр будет определен фаворит среди знатоков вуза.

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