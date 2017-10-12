Угонщика ВАЗа нашли великолукские полицейские

11:14, 12 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция установила местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте текущего года ночью от дома по улице Энгельса был угнан ВАЗ-2101. Вскоре наряд ДПС обнаружил машину, но угонщику удалось скрыться.

В настоящее время в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления установлен. Им оказался безработный, ранее судимый 24-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.