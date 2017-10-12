Псковские компании включились в сдачу норм ГТО

13:56, 12 октября 2017, ПАИ

Псковские компании включились в сдачу норм ГТО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Всем, кто успешно проходит испытания, знаки отличия вручаются в торжественной обстановке. Золотые знаки отличия ГТО из рук начальника центра тестирования ГТО по Пскову, Почётного работника образования Российской Федерации, директора спортивного центра «Юность» Александра Камезина получила команда руководителей псковского отделения Сбербанка.

Александр Камезин с удовлетворением отметил тот факт, что в сдаче норм ГТО стали принимать активное участие многие организации города, и пожелал им успехов и предложил брать пример с самой многочисленной команды Сбербанка, которая насчитывает уже более 70 человек. Также директор «Юности» отметил, что первыми в движение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) включились школьники, учителя и военнослужащие, они и продолжают удерживать пальму первенства.

Подать заявки и обратиться за получением информации можно по адресу: улица Кузнецкая, 33, телефон 73 98 82.