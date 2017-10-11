В обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

11:21, 12 октября 2017, ПАИ

С сегодняшнего дня, 12 октября, Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Банкнота номиналом 200 рублей выполнена в зелёных тонах, на ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Эти банкноты будут печататься на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, чтобы обеспечить их высокую износостойкость и продлить срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Символ рубля — ₽ — появляется на новых банкнотах в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях.

Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации.

Также на лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Как сообщает «РИА Новости», сегодня на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены (Дальний Восток и Крым), а также Москва. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», — добавила она.

Напомним, символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 млн человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».