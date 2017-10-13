Всемирный день яйца празднуется во многих странах 13 октября

09:37, 13 октября 2017, ПАИ

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца, сообщает calend.ru.

О праздновании дня объявила в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission). Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Традиционно в этот день энтузиасты праздника проводят различные мероприятия — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. Некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

По некоторым данным, мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель этой страны съедает, в среднем, по одному яйцу в день.

Американцы выражают свое почтение этому продукту, проводя ежегодно Дни гигантского омлета.