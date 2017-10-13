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Общество

Сжигать постели советует 13 октября народный календарь

13 октября отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

На Руси в день Михаила молодые женщины сжигали свои соломенные постели в печах или овинах, чтобы защититься от недоброго глаза. Старые женщины сжигали только лапти — «чтобы зиме ходу дать».

К соломе русские люди относились с уважением. Говорили, что она вбирает в себя земную и солнечную силу. По соломе, вытрясенной из матраца, судили о здоровье его владельца.

На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной. 

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