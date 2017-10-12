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Общество

Директор Псковских теплосетей: Начало и окончание отопительного сезона – дело тонкое

«Начало и окончание отопительного сезона – дело тонкое», - заявил директор Псковских теплосетей Александр Коростелев, отметив, что  долгосрочный прогноз погоды от метеорологов не всегда оправдывается. Об этом с пресс-конференции 12 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Коростелёв рассказал, что социальные объекты в Пскове стали получать тепло с 15 сентября. «К сожалению, погода сложилась достаточно теплая, поэтому в учреждениях, школах и детсадах было достаточно жарко», - констатировал он.

По его словам, на сегодняшний день ни одной жалобы на отопление от псковичей нет. Тепло до сих пор не получают дома на Инженерной, 82  и Советской, 23. «Это дома с непосредственным отоплением. Первый адрес планируется запустить сегодня, а на Советской часть выкупило частное лицо, там есть противоречия между ним и другими жителями», - уточнил директор предприятия.

В заключение он отметил, что управляющие компании справились с началом отопительного сезона.

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