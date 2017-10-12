До 400 человек готовы в этом году принять на этнографический диктант в Псковской области

11:32, 12 октября 2017, ПАИ

В этом году в четырёх точках для написания этнографического диктанта в Псковской области (три в Пскове, одна — в Великих Луках) готовы принять до 400 человек. В прошлом году в диктанте участвовали около 150 псковичей, сообщила руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой орден» Ольга Родина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы приглашаем целые семьи к написанию этого диктанта. Мы вообще за то, чтобы написание этнографического диктанта стало семейным проектом, как это происходит с тотальным диктантом», - подчеркнула Ольга Родина.

Доцент кафедры географии ПсковГУ Наталия Теренина отметила, что в прошлом году были и юные участники, и люди 70-80-ти лет.

Наиболее же активно, по её словам, участвовали студенты исторического, естественно-научного, филологического факультетов ПсковГУ. «Потом, кстати, многим было любопытно, какими же были правильные ответы. Многие удивлялись, что в вопросы задаются так, что об ответе можно догадаться», - добавила Наталья Теренина.