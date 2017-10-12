К 2022 году псковские дома планируется перевести на закрытую схему горячего водоснабжения

11:50, 12 октября 2017, ПАИ

«К 2022 году открытой схемы по горячему водоснабжению в городе не должно быть», заявил директор МП «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев на пресс-конференции 12 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Коростелева, на сегодняшний день в Пскове 20 домов остаются на открытой схеме. «Хотелось бы перевести все дома на закрытую схему, - сказал он. - До 2022 года мы должны все это решить». В этом году на закрытую схему планируется перевести 4 дома.

Также директор предприятия отметил, что в Пскове переложены более 4 километров магистральных сетей отопления и горячего водоснабжения. По его словам, этой работой предприятие занимается круглый год, поэтому она продолжается.

Капитальные вложения Псковских тепловых сетей на сегодня составляют порядка 70% от запланированных, ремонт производится за счет средств, установленных в тарифе предприятия. Всего на балансе предприятия находятся 264 километра сетей.