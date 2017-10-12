Квартирных воров поймали в Острове и Плюсском районе

12:11, 12 октября 2017, ПАИ

Квартирных воров поймали в Острове и Плюсском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 21 сентября в Острове из квартиры в доме на улице Фестивальной пропали ноутбук и смартфон. Причиненный ущерб составил 17 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан безработный, ранее судимый 46-летний житель Островского района. Возбуждено уголовное дело.

В Плюсском районе в поселке Заплюсье из квартиры на улице Приозерной совершена кража продуктов, постельного белья и куртки. Вор разбил стекло и проник в квартиру. В этой краже подозревается 36-летний безработный, судимый местный житель. Проводится проверка.