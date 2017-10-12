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Общество

Директор псковского Фонда капремонта собственноручно разносит квитанции

Директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Макарченко самостоятельно доставляет собственникам квитанции о взносах на капремонт. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Макарченко отметил, что вопрос по доставке квитанций обсуждался на уровне губернатора. Он выразил надежду, что в областном  бюджете на 2018 год будут заложены средства на доставку квитанций и тогда собственники будут получать их вовремя.

«По сути, это нарушение закона, но как это выправить - не понимаю. Я и так делаю, что могу - соседям раскидываю», - добавил Сергей Макарченко, говоря о том, что управляющие компании не доставляют квитанции жильцам многоквартирных домов. 

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