Директор псковского Фонда капремонта собственноручно разносит квитанции

12:13, 12 октября 2017, ПАИ

Директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Макарченко самостоятельно доставляет собственникам квитанции о взносах на капремонт. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Макарченко отметил, что вопрос по доставке квитанций обсуждался на уровне губернатора. Он выразил надежду, что в областном бюджете на 2018 год будут заложены средства на доставку квитанций и тогда собственники будут получать их вовремя.

«По сути, это нарушение закона, но как это выправить - не понимаю. Я и так делаю, что могу - соседям раскидываю», - добавил Сергей Макарченко, говоря о том, что управляющие компании не доставляют квитанции жильцам многоквартирных домов.