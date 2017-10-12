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Общество

Сергей Макарченко: Сборы на капремонт должны быть раза в четыре выше

Сборы на капремонт должны быть в четыре раза выше. «Это и будет экономически обоснованный тариф», - подчеркнул генеральный директор Фонда капремонта Псковской области Сергей Макарченко. Об этом с пресс-конференции 12 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Поэтому когда люди хотят современное и энергоэффективное… За эти деньги так не бывает», - заверил Сергей Макарченко и подчеркнул, что фонд делает «всё, что может».

Он также уточнил, что капремонт инженерных сетей продолжается в семи жилых домах Пскова. Специалисты стараются отключать от коммунальных услуг не весь дом, а отдельный подъезд, в котором ведутся работы.  «Держим руку на пульсе, - сказал он. - Ничего нового мы не делаем. Это ведь капремонт, а не реконструкция», - добавил Сергей Макарченко.

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